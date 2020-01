Ceccarini: "E' fatta per Rrahmani e ci sono buone sensazioni anche per Amrabat"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rivelato le ultime manovre del Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Rrahmani è già virtualmente un calciatore del Napoli. L'affare è chiuso, resterà in prestito al Verona fino alla fine di questa stagione. I due club hanno l'accordo anche per Amrabat, ma qui manca l'accordo con il giocatore. Anche in questo caso comunque i segnali sono molto positivi. Il Napoli lavora anche ad un terzino perché credo che alla fine uscirà Ghoulam. Politano? Ci sono tante squadre su di lui, per il Napoli la concorrenza è ampia".