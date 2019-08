Ceccarini: "Icardi vuole la Juve, ma l'Inter chiede Dybala. Napoli resta in corsa"

Napoli e Juve. Sono queste, dopo l'autoesclusione della Roma, le due piste rimanenti a Mauro Icardi. A confermarlo anche Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il rinnovo di Dzeko fino al 2022 con i giallorossi cambia le carte in tavola in un colpo solo. L’Inter ora deve trovare un’altra punta centrale, la Roma non è più una pretendente per Icardi e la permanenza di Edin di fatto tiene a Torino Higuain. Il mercato degli attaccanti si arricchisce di una sorpresa e diventa sempre più criptico. Per Icardi ora restano Juventus e Napoli. Partiamo da una prima importante considerazione: Icardi ha definitivamente realizzato che non può più aspettare perché il rischio di rimanere fermo è altissimo. Secondo punto: non vorrebbe allontanarsi troppo da Milano anche per questioni familiari. Terzo aspetto: la Juventus è la soluzione più gradita, Insomma questo è il quadro. Il Napoli è ovviamente in corsa ma De Laurentiis non sembra intenzionato a fare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. La Juventus ha la strada spianata con Icardi ma tutta in salita con l’Inter. Che per far partire Maurito verso Torino vorrebbe Dybala come contropartita. Un’ipotesi che riprende quota, anche se sulla Joya resta forte anche il Psg. È chiaro che l’inserimento su Lukaku da parte della Juventus ha ulteriormente irrigidito i rapporti tra i due club. In questa fase di attesa anche Paratici sta valutando cose fare in attacco, anche perché non ha la certezza di prendere Icardi. È un gioco di incastri e prevedere l’epilogo a questo punto diventa difficilissimo".