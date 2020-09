Ceccarini: "Il Psg prova a inserirsi per Koulibaly. Per Milik possibile futuro all'estero"

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto: "Sono ore importanti anche per il Napoli, che è alle prese con due partenze illustri come quelle di Milik e Koulibaly. Se non si dovesse sbloccare l’operazione con la Roma, il futuro del centravanti polacco potrebbe essere all’estero con la Premier League favorita. Per Koulibaly c’è sempre il Manchester City, anche se si sta provando ad inserire il Paris Saint Germain, che deve sostituire Thiago Silva. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno resta sempre Veretout. L’ostacolo principale è la richiesta della Roma, che vuole almeno 30 milioni di euro. Tornando alla difesa, rimane incerto il futuro di Maksimovic. Se non rinnoverà verrà ceduto, visto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021".