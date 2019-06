Ceccarini: "James operazione fattibile, decisiva la sua volontà: vuole il Napoli!"

Nella giornata di oggi è tornato prepotente il nome di James Rodriguez per l'attacco del Napoli. Anche Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha analizzato la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'operazione James è molto complicata, ma non impossibile. Quando c'è la volontà del calciatore, e in questo caso c'è, si riesce a trovare una soluzione. Sono sicuro che Ancelotti ha fatto delle richieste, anche importanti, e almeno su qualche nome De Laurentiis lo accontenterà. Credo o James o Lozano, due affari difficilissimi ma non impossibile".