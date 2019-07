Ceccarini: "L'Inter chiede 80mln per Icardi, Napoli e Juve non sfonderanno il muro dei 50"

Il tormentone Mauro Icardi è ancora in corso e probabilmente andrà avanti per tutta l'estate, fino ad almeno metà agosto. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "L’Inter è ormai a un bivio. Il nodo è la valutazione di Maurito. È evidente che la cessione, se avverrà, sarà sotto il suo effettivo valore. L’Inter deve insomma scegliere una strada. Anche perché è consapevole che le offerte non saranno alte. La richiesta oggi è 80 milioni. La Juventus è intenzionata ad aspettare gli ultimi giorni di mercato per presentare eventualmente una proposta sui 50 milioni. Il Napoli potrebbe anche accorciare i tempi, ma sempre sulla base di questa cifra. È una storia insomma che andrà seguita passo dopo passo".