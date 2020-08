Ceccarini: "Milik pensa sempre alla Juve, questo blocca il giro d'attaccanti con Dzeko..."

Parlando della ricerca di un attaccante in casa Juve, il giornalista Niccolò Ceccarini ha tirato in ballo anche Arek Milik nel corso del suo editoriale per Tmw: "In Italia il nome più caldo rimane Dzeko, che però a Roma si trova bene e avrebbe piacere di restare. Poi è chiaro che di fronte ad un’offerta concreta della Juventus ci penserebbe. C’è però anche un altro problema, nel senso che i giallorossi darebbero il via libera solo dopo aver preso un’altra punta di pari livello. E qui si torna al Milik, che resta la prima alternativa. L’attaccante polacco pensa sempre ai bianconeri e quindi anche questo contribuisce per ora a non sbloccare la situazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo ma presto le strategie di Juventus e Roma saranno chiare".