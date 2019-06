Ceccarini: "Napoli all'assalto di James e Lozano, i dettagli su cifre e formule"

Un rinforzo in attacco nel corso di questa finestra di mercato dovrà arrivare. Niccolò Ceccarini, esperto del settore, ne ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il club azzurro è sempre a caccia di un attaccante: James Rodriguez e Lozano sono le due piste su cui si sta concentrando l’attenzione di De Laurentiis su richiesta precisa di Ancelotti. Per il colombiano del Real la formula è il prestito con diritto di riscatto, mentre per l’attaccante messicano il Psv chiede 50 milioni di euro. Il Napoli è pronto all’assalto finale".