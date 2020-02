Ceccarini: "Napoli pensa al rinnovo di Insigne. Callejon? Tutto tace..."

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, si è soffermato sui vari rinnovi in casa Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per il rinnovo di Callejon tutto tace, non ci sono segnali per un prolungamento. Insigne? Credo che il Napoli stia pensando ad un nuovo contratto anche per il capitano. Hysaj? Siamo difronte ad un giocatore che non era più considerato titolare, ma s'è rivelato importantissimo. Alla fine rinnoverà il suo accordo, ma ha l'intenzione di andare altrove la prossima estate".