Ceccarini non ha dubbi: "Icardi ha il futuro scritto, o va alla Juve o resta all'Inter"

Quale futuro per Mauro Icardi? Nerazzurro o bianconero secondo Niccolò Ceccarini. L'esperto di mercato e direttore di TMW ne ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Icardi alla Juventus o ancora all’Inter. Il quadro si sta delineando. Maurito ha declinato l’invito di Roma e Napoli, vuole stare a Milano o al massimo a breve distanza. E quindi non c’è via d’uscita. Le posizioni restano le stesse. L’Inter vuole 70 milioni di euro, la Juventus intende spenderne meno. In più la linea del presidente Zhang è chiara: no ai bianconeri. C’è una condizione però che potrebbe sbloccare tutto ed è l’inserimento di Dybala. Uno scambio alla pari. Ma il problema non si risolverebbe completamente perché la Joya sta benissimo a Torino e non pensa di andare via. Nel caso Dybala sarebbe più propenso a prendere in considerazione l’ipotesi Psg".