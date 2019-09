Ceccarini sulla situazione rinnovi: "Luperto quello più semplice, Mertens e Callejon? Al momento ancora non c'è stata risposta"

Il giornalista Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione rinnovi in casa azzurra: "il rinnovo più semplice credo sia quello di Luperto. Poi sono sicuro arriveranno quelli di Zielinski, Maksimovic. e Milik.



Rinnovi Callejon e Mertens? Il Napoli ha avanzato per loro una proposta biennale alle stesse condizioni economiche ma al momento non c'è stata una risposta. Forse sia da parte di Callejon che di Mertens c'è la volontà di aspettare qualche mese per capire i prossimi scenari del Napoli.



Rinnovi Milik e Zielinski? Non ti so dire, so che i contatti vanno avanti tutti i giorni con serenità, stiamo parlando di avanzamenti di clausole molto alte. Con Zielinski addirittura se ne parla già dall'anno scorso, penso che rinnoverà prima il centrocampista e poi subito dopo l'attaccante polacco.