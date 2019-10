Cecchi: "ADL da applausi per i risultati, ma il tifoso ha bisogno di empatia..."

Stefano Cecchi, giornalista e scrittore, ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il "Microfono Aperto", soffermandosi sulle parole di Aurelio De Laurentiis circa il futuro di Dries Mertens e José Maria Callejon: "Guardando da lontano la vicenda De Laurentiis, non si può che applaudire. E' partito dalla Serie C diventando una delle squadre più forti del campionato, i risultati gli danni ragione. Ma allo sportivo vero basta questo per essere felice? Io ho bisogno anche di altro, di empatia, di sentirsi vicini. E De Laurentiis in questi anni ha fatto di tutto per distruggere tutto quello che aveva fatto a livello sportivo. Anche se sei il padrone, non puoi dire quello che vuoi".