"Cerco il nuovo Fabian", Alvino: "A centrocampo il Napoli segue due giovani interessanti"

“Spero che il Napoli possa prendere un nuovo calciatore come Fabian, come ha detto Carlo Ancelotti. Con la bravura dello scouting io spero che il Napoli riesca di trovare un altro giovane come Fabian”. Lo ha detto il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino intervenendo a radio Kiss Kiss Napoli che ricorda come il Napoli stia seguendo, in quel ruolo, due giovani come Almendra ed Elmas.