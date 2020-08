Cesarano: "ADL si riferiva alla Juventus parlando degli avvoltoi per Milik. Ma non la società..."

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha fatto riferimento agli avvoltoi per la trattativa per la cessione di Milik e mi pare che parlasse della Juventus. I rapporti sono burrascosi. Non tanto nella proprietà, perché Agnelli e De Laurentiis sono in ottimi rapporti. Ma più che altro in chi sta intorno alla società, mi riferisco alle aree tecniche. Non è giusto contattare il giocatore, ci avviamo verso un mondo di sciacallaggio".