Cesarano: "Con tutti questi cambiamenti Spalletti rischia di perdere la tattica provata finora"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è un po' più in ritardo rispetto agli altri perché c'è stata una rivoluzione dell'organico. E' inevitabile che non ci sia il completamento in tempi brevi. Capita a tutti gli altri club, considerando che il mercato finisce tardi e quest'anno il campionato comincia prestissimo. Resta una perplessità: Spalletti ha provato delle cose, sul piano tattico, che probabilmente non potrà riproporre in campionato viste le cessioni. Si perderà dunque qualcosa sul piano tattico".