Cesarano elogia ADL: "Napoli tra i club più attivi e pronto alla ripartenza"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli si sta comportando molto bene in questa emergenza, si sta facendo trovare pronto da ogni punto di vista. Dal punto di vista solidale e anche per la ripartenza. E' pronto coi tamponi, ha cambiato la sua visione del calcio e anche del mercato. Ora De Laurentiis non rincorre più nomi altisonanti, sa di non poterlo fare. C'è grande attivismo da parte del Napoli, ma anche di altri club".