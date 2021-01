Cesarano: "Esonero Gattuso? Mica siamo a quel punto! Cambiare è un salto nel vuoto..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Rino Cesarano:

“Questa non è la situazione ideale per uscire fuori da un tunnel, però non bisogna neanche drammatizzare più di tanto. Questo è il momento di capire cosa non è andato e di ricostruire. Bisogna ritrovare condizione atletica complessiva, c’è gente che in campo cammina come Bakayoko che non andava schierato a Verona perché ha camminato anche con la Juventus. Peraltro l’allenatore forse si aspettava di trovare qualcosa di più nei cambi.

Cambiare alle volte può rappresentare un salto nel vuoto, si sconvolge tutto. Sono evidenti i problemi ma non siamo arrivati a quel punto, tutto è risolvibile. Andrebbe rivisto anche il sistema di gioco, perché poi ne risente anche la fase difensiva. Se a uno degli incontristi viene un raffreddore si fa fatica.

De Laurentiis in silenzio? Vuol dire che soffre e sta pensando a delle cose. Magari si è consultato con varie persone però alla fine decide sempre lui”.