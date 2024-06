Cesarano: "Giuffredi doveva evitare polemiche pubbliche, ADL l'ha sempre accontentato!"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato anche della vicenda Di Lorenzo

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato anche della vicenda Di Lorenzo: "Manna spero possa prendere in mano la situazione. Certe situazioni vanno evitate, ma solo a Napoli i panni sporchi si lavano in piazza. In altri club non avviene questo. Il procuratore di Di Lorenzo è stato accontentato in tutto ed ha ben 5 giocatori a Napoli, 3 sono stati accontentati rispetto ad altri. Giuffredi doveva essere il primo a non alzare il polverone, e se pure c'è si discute con Manna e ADL. Non c'è bisogno di lanciare bombe in un momento simile.

Il procuratore è stato incauto, ha sbagliato, troppo aggressivo, a gamba tesa. Lui è in obbligo con chi gli ha rinnovato il contratto. Ha sbagliato il procuratore, ma anche chi l'ha sostituito a pochi minuti dalla fine in quel momento. Da parte di ADL c'era stata un'apertura per Giuffredi, presenziando al libro del procuratore, io non l'avevo mai visto alla presentazione di un libro di un agente. Aveva un bel rapporto, ecco perché mi ha sorpreso, bastava alzare il telefono e chiamare direttamente ADL. A questo punto però vi chiedo: i contratti servono a qualcosa? Se un giorno si svegliano e sono tutti scontenti allora vanno tutti via? Allora che gioco è".