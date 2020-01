Cesarano: "Lazio non è ultima spiaggia. Questo Napoli non è capace di batterla"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non parliamo di ultima spiaggia con la Lazio, se si sbaglia non è fallimento. La squadra deve ritrovare sé stessa, al di là dal match di domani. Bisognerà accogliere positivamente il ritorno del tifo al San Paolo. E poi bisogna ritrovare i titolari. Se mancano tre perni difensivi è normale fare fatica a trovare equilibri e distanze. Recuperare gli infortunati è un passaggio fondamentale per tornare a fare le cose semplici. Questo Napoli non è in grado di arrivare in fondo alla Coppa Italia. Non parlo di valore della squadra, ma di Napoli attuale, quello visto con la Fiorentina. Il Napoli attuale non ha la forza per farlo".