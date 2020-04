Cesarano: "Lozano non s'è ambientato, c'è una soluzione ma il club è convinto"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato anche di Hirving Lozano: "Succede con alcuni giovanic che arrivano dall'estero. Alcuni non si ambientano nel calcio italiano, che è un po' diverso. Ricordo quando arrivò Hoffer che insistevo nel fargli ripetere buongiorno, ma faceva fatica anche a ripetere le parole più semplici. Era a disagio, non parlava con i compagni. Raiola deve intervenire, magari può andare all'Everton in prestito con un riscatto per non perderci tanto, anche se il Napoli come dirigenza continua ad avere fiducia nel giocatore perché l'hanno seguito a lungo, ma non si è ambientato. Lozano arriva anche per la voglia di ADL di accontentare Ancelotti".