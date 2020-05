Cesarano: "Mercato? Da capire la strategia di ADL. Due centrocampisti top dal 2000 ad oggi"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, si è soffermato sulle questioni di casa Napoli, nella trasmissione Marte Sport Live: "Prossimo mercato? Bisogna capire con chiarezza la strategia del club. De Laurentiis punta a crescere con dei giovani di grande valore e prospettiva. Altri vogliono i grandi nomi, però credo che bisogna sempre crescere a piccoli passi”

Il miglior centrocampista dal duemila ad oggi? Non saprei in scegliere ma credo che Hamsik vada oltre tutti, per come si è calato nel ruolo e nella città. Ma anche Callejon ha avuto un’importanza incredibile per tanti allenatori”