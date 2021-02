Cesarano: "Quella di ADL è una strategia per creare compattezza"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspettavo il cambio di modulo stasera, è auspicabile che i meccanismi siano ben oleati. Devono esserci sincronismi perfetti, se no si rischia di andare in tilt. Gattuso ha provato in allenamento il nuovo schema e poi ci sono i giocatori adatti a giocare a tre dietro come Maksimovic. Il tempo delle chiacchiere è finito, ora devono essere i giocatori a rispondere sul campo. L’Atalanta non verrà a fare la solita partita qui, si gioca su due partite e saranno più in guardia. Sono fiducioso perché nel finale col Parma quando il Napoli è passato a tre ho visto una squadra più sciolta e libera di testa. Il Napoli ha bisogno di giocare con leggerezza divertendosi, perché la testa è stata troppo pesante negli ultimi tempi e ora ci sono 8 partite in un mese.

Scontro ADL-Gattuso? Credo che possa essere stata una strategia del presidente per creare una compattezza tra giocatori e allenatore. E’ nel suo interesse che il tecnico si riprenda. Quando si gioca contro qualcuno si ottengono sempre i risultati, ricordiamo l’Italia in Spagna quando vinse il mondiale contro la stampa e il Napoli del primo scudetto che giocò contro l’allenatore”.