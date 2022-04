Cesarano sul futuro di Spalletti: "Incerto e ci sono due analisi da fare"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista napoletano Rino Cesarano per analizzare anche il futuro del tecnico

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista napoletano Rino Cesarano per analizzare anche il futuro del tecnico: "Futuro Spalletti? Non lo sappiamo, al momento. Se valutiamo tutto il campionato da una parte il bicchiere è mezzo pieno con l'inizio e l'obiettivo Champions, dall'altro è mezzo vuoto per questa seconda parte fino a ieri. Noto confusione anche del Napoli con comunicati che rimbalzano in maniera diversa da un giorno all'altro, il club deve intervenire e gestire una squadra non è come fare un film col direttore di produzione e gli attori".