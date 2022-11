Cesari: "Al Napoli manca un rigore, era fallo di Konaté su Kvara. Dov'era il VAR?"

"Kvara è in velocità e non può essere toccato in quel modo".

Manca un rigore al Napoli. A dirlo negli studi di Mediaset l'ex arbitro Graziano Cesari, che s'è soffermato sul rigore non concesso nei minuti iniziali del match per un contatto in area tra Kvaratskhelia e Konaté: "Non è un contatto spalla contro spalle, Konaté va sulla parte finale della schiena e ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Kvara è in velocità e non può essere toccato in quel modo. Il VAR doveva intervenire, quello è un episodio che meritava di maggiore attenzione".