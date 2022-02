Cesari critico con Orsato e il VAR Di Bello: "Rigore su Verratti: non hanno visto il calcio di Militao"

Graziano Cesari a Mediaset parla delle decisioni di Orsato e di Di Bello, al VAR, in PSG-Real Madrid. "Bravissimo Orsato sul rigore dato e tutto regolare nel penalty battuto. Il secondo episodio è 3' dopo: Verratti in area, cade in contatto con Modric, poi a terra arriva sul pallone. Orsato non vede il calcio di Militao su Verratti: perché non è intervenuto il VAR? Era rigore".