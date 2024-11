Cesari: "Difformità utilizzo Var dà fastidio a tutti! Decide Mariani perché è ben posizionato"

Graziani Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' si è espresso così sul caso legato al rigore concesso all'Inter: "Il protocollo è questo, l’intensità di un fallo o di un tocco è decisa dall’arbitro, ovviamente se è ben posizionato. Certe volte viene applicato in un modo e certo in un altro, è la difformità che dà fastidio a tutti.

L’episodio è difficile, ma l’arbitro decide: il pallone è libero, in due lo cercano, Mariani si accuccia pure per vedere meglio ed è a 5 metri con visuale libera e decide subito il rigore. Entrambe le gambe cercano il pallone, Anguissa tocca Dumfries ed il tocco c’è, l’intensità la decide lui ed il VAR non può intervenire".