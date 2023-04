Cesari: "Era rigore su Lozano, errore clamoroso! Giusto non ribattere quello del Milan"

"Leao entra in scivolata. Non tocca prima il pallone, ma sposta la gamba di Lozano".

"Olivier Giroud si fa respingere il tiro da Alex Meret ma al momento del sinistro del francese Juan Jesus (che poi spazzerà la palla respinta dal proprio portiere) sembra già dentro l'area, quindi il penalty sarebbe stato da ribattere. La discriminante sono i piedi: siccome quelli del brasiliano, pur essendo dentro l'area al momento del tiro di Giroud, non toccano il terreno di gioco, è giusta la decisione di Marciniak e VAR". Così l'ex arbitro Graziano Cesari a Mediaset sul rigore del Milan non fatto ribattere. L'ex arbitro ha poi commentato il rigore non concesso al Napoli al 37esimo: "Leao entra in scivolata. Non tocca prima il pallone, ma sposta la gamba di Lozano. Il VAR conferma la decisione dell'arbitro e non so cosa sia successo, ma l'errore è clamoroso".