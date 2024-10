Cesari: "Ma quale rigorino! C'è contatto e l'arbitro ha visuale libera, ha applicato le regole!"

Graziano Cesari, ex arbitro, ai microfoni de Il Bello del Calcio su Televomero ha parlato del rigore assegnato per il fallo su Politano: "Bisogna dare un'interpretazione a questa situazione. La prima cosa che ho visto è la posizione dell'arbitro: vicinissimo all'azione e con la visuale totalmente libera, senza nessuno davanti a lui ad interferire.

Ha visto Politano in possesso del pallone e Anjorin che non l'ha mai toccato il pallone, nel momento della sterzata di Politano Anjorin gli tocca il ginocchio, il contatto c'è. Possiamo incolpare un direttore di gara per aver assegnato un calcio di rigore con un contatto che effettivamente c'è? Rigorino? No! Ci sono due cartellini in Italia: giallo e rosso. Cartellino arancione che roba è? O c'è rigore o non c'è rigore, stop e basta. Se le regole sono queste vanno applicate, se poi gli arbitri sono difformi nelle valutazioni su questo vi do ragione".