Chi sarà l'erede di Insigne? Del Genio: "Almeno all'inizio verrà spostato Lozano a sinistra"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' si è così espresso sul possibile erede

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' si è così espresso sul possibile erede di Lorenzo Insigne: "Il prossimo anno, almeno all'inizio, sarà Lozano. Credo che il messicano verrà spostato a sinistra. Il Napoli sta trattando Kvaratskhelia, un calciatore fortissimo, ma all'inizio andrebbe in panchina. Questo non significa che poi col passare del tempo le cose non possano cambiare".