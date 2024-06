Chiariello a Di Lorenzo e Kvara: "Pensate a giocare che non toccate più palla!"

Nel corso dell'editoriale per Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche dei due azzurri al centro dei rumors di mercato

Nel corso dell'editoriale per Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche dei due azzurri al centro dei rumors di mercato: "Di Lorenzo non ha strisciato la palla, il grande Kvara non ha strisciato la palla. Trevisani ha detto che il grande vincitore finora è De Laurentiis e che devono pensare a giocare e non ai soldi. Voglio 4,5mln, voglio 6mln, Buongiorno oltre i 50mln... sì è bravo, ma non si può andare avanti così. Siamo periferia dell'impero da anni, non facciamo un mondiale da una vita, quelli precedenti siamo usciti ai gironi.

Tranne l'allineamento dei pianeti con Mancini, sottovalutato nel suo lavoro, non strisciamo palla e siamo tornati con i piedi per terra. La responsabilità non è solo di Spalletti e dei giocatori, ma soprattutto del sistema che non torna ai vivai, non abbatte i costi, non riesce a togliersi dalle mani dei procuratori, a non farsi prendere per il collo e non riesce a puntare sui nostri talenti che vengono uccisi nella culla".