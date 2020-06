Chiariello: "ADL ha chiarito ai calciatori che servirà qualche sacrificio..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “De Laurentiis a tutto campo: un giorno falco, un giorno colomba, un giorno frena, un giorno attacca. Quando si tratta di soldi, gli parte l'embolo, non ne vale la pena fare muso duro a SKY. Con i calciatori sta avendo un atteggiamento prudente, ha comunicato che dovranno fare qualche sacrificio, ma sta procedendo verso i rinnovi. Potrebbe essere un De Laurentiis 2.0, per vincere i campionati c'è bisogno di un bravo presidente nella gestione e nella politica".