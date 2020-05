Chiariello: "ADL sta brillando per i suoi atteggiamenti, gli auguro di non prendere uno scivolone"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “I falchi della Serie A che non vogliono sentire ragioni sono Lotito e De Laurentiis. Una linea dura non porterà a nulla, posso accettare che il contratto italiano è più blindando, ma andare per Tribunali è un atteggiamento miope. De Laurentiis sta brillando per i suoi atteggiamenti, continuare a muso duro sui diritti tv, lo porterebbe in uno scivolone che non gli auguro di prendere".