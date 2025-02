Chiariello ai media: "Sentito Conte? No al fuoco amico! Ed al sud non siamo piagnoni..."

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Comunque giocherà il Napoli, Conte schiererà una squadra tosta. Questo pessimismo cosmico che ci circonda e che Conte avverte, lo ha rispedito al mittente. Conte ha testualmente dichiarato: “Non vedo una compattezza d’ambiente”, il famoso “fuoco amico” che ho denunciato a più riprese.

Potete farmi tutti i comunicati sindacali che volete ma io sono stato tra i pochi, con Angelo Forgione, che ha dichiarato che a Napoli c’è il “fuoco amico” e che l’ambiente non è compatto. Non capisco perché ogni giorno qualcuno deve versare del veleno sull’ambiente. Mi chiedo: cui prodest, a chi giova? Ci sono motivi editoriali di testate di un gruppo giornalistico che fa capo alla Juventus o persone fuori dal giro che devono mettersi in mostra facendo i fenomeni? Sono semplici convinzioni personali di chi da vent’anni non fa altro che criticare, magari pensando così di fare il bene del Napoli? Non lo so e non ho risposte. Tralascio paginette social di chi è ormai fuori dal giro e parla in maniera laboriosa sputtanandosi da solo, o paginette social che non hanno i clic manco delle mamme di chi ci scrive e cercano disperatamente visibilità provocando a destra ed a manca (ne sono costantemente vittima). Mi riferisco invece a stimati giornalisti professionisti che scrivono tutti giorni in maniera critica (e fin qui mi sta bene), ma spesso pescando nel torbido raccontando di dissapori in società, di bilanci da salvare, di Conte pronto ad andare via, etc., piuttosto che entrare nel merito di questioni reali su cui ci sarebbe tanto da dire.

Ve lo dico e ve lo ripeto: a me il fuoco amico non sta bene! Perché penso che anche noi dobbiamo fare la nostra parte per aiutare il Napoli a compiere un autentico “miracolo”, visto che nessuno dell’altra Italia negli ultimi 65 anni ha mai vinto due scudetti in tre anni. E se non credete a me, credete a Conte, dicendo che è da mesi che ne parla e che ormai si è rassegnato di fronte a questo ambiente non compatto, avendo capito che ci sono delle “discrepanze” quando parla lui e quando parlano i suoi colleghi, che “quando uno è a Napoli” non conta come quando sta al Nord in certi club: la riprova sono le sue parole sul Var criticate dai suoi stessi colleghi, gli stessi che ora sbottano e trovano il consenso generale. Se uno pensa che in campo ci vanno solo i giocatori non capisce nulla. il calcio è fatto di tanti fattori. Le varie zizzanie, mugugni e retropensieri minano la serenità di un’ambiente. Lo spogliatoio è il vero segreto del Napoli che sta andando oltre i suoi limiti. E va salvaguardato. Il Napoli non è la squadra migliore del campionato, parliamoci chiaro, per la qualità della rosa, per gli ingaggi e per il valore della rosa. Ma è una delle migliori del campionato che può competere con tutti, grazie ad un allenatore più bravo di tutti. Va aiutato però. A proposito di “discrepanze” denunciate da Conte: sono la riprova che forse così “piagnoni” al sud non siamo, abbiamo le orecchie per sentire e gli occhi per vedere; se le nota un signore che incarna lo spirito juventino quale è Antonio Conte e che ora è da questa parte della barricata, tutto assume un nuovo significato. Conte ci porta la certificazione che vincere nell’altra Italia è estremamente più difficile ma la nave è in navigazione e non è detto che all’approdo non possa arrivare prima".