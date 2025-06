Chiariello: “Al 70% rosa completa a Castel di Sangro. E non solo giocatori pronti..."

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto con il suo punto: "Ieri De Laurentiis ha voluto confondere le idee su quanto pattuito con Antonio Conte per la prossima stagione. L’anno scorso dobbiamo ricordarci che la qualità degli acquisti e la quantità di soldi spesi è stata reale e non come la Juventus di Giuntoli che ha comprato con le cambiali. De Laurentiis è stato innovativo nella sua chiave di lettura, negli anni non aveva mai anticipato soldi senza avere coperture, ha sempre detto uno esce e uno entra. Ha potuto fare in questo modo perché ha lavorato bene in passato e soprattutto ha capito che doveva muoversi quando Osimhen lo stava portando nel baratro e doveva rischiare per non restare indietro. La cessione prematura di Kvaratskhelia e quella di Osimhen azzereranno questi rischi.

L’acquisto di Lukaku è stata la seconda sterzata di De Laurentiis che mai aveva fatto prima, spendendo 31 milioni per il cartellino e 6 milioni netti per 3 anni, quindi ad Aurelio Romelu è costato 55 milioni a fondo perduto, perché non si sa se il belga avrà mercato alla fine del triennio. Queste due svolte di Aurelio hanno pagato come non mai anche perché ci si è presi carico di uno staff tecnico da 20 milioni, prendendo Antonio Conte che è stato il grande acquisto.

Il Napoli però l’anno scorso è partito in ritardo, prendendo tre sberle a Verona, ma ancor prima si è rischiato di andare fuori con il Modena. Quindi quest’anno con i quasi 200mln messi per il mercato il tema della velocità sarà importante come ieri ho fatto notare, sapendo già che De Bruyne è cosa fatta. Devo dire la verità, la risposta del patron non mi ha convinto del tutto anche perché noi sappiamo che i migliori colpi si fanno anche all’ultimo come con McTominay e non solo.

La risposta di De Laurentiis non è sbagliata, ma va interpretata perché secondo me arriveremo a Castel di Sangro con il 70/80% della rosa completa con al massimo 2/3 calciatori da comprare verso la fine del mercato. Ieri avrei voluto chiedere anche: se tra Aurelio e Conte c’è la voglia di venirsi incontro nel fare del player-trading acquistando giocatori giovani e forti come Ndoye che potrebbero fare ricchezza per il futuro nella maniera in cui ha sempre operato il Napoli oppure se si andrà su una strada preoccupante di soli giocatori pronti? Io sono sicuro che il Napoli opererà in maniera giusta in un percorso virtuoso e non vizioso".