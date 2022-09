Chiariello: “Altro che soldi buttati per Raspadori! A Milano esaltano De Ketelaere, ma ha fatto zero”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Qualche solone ha subito dichiarato: ‘Soldi buttati. Il Napoli non aveva bisogno di Raspadori’. Io so solo che a Milano stanno esaltando l’acquisto di un belga, che probabilmente diventerà un grande giocatore, ma questo De Ketelaere fino ad oggi cosa ha fatto? Zero, avete visto un suo gol? Giacomino Raspadori invece ha segnato già in Champions, campionato e Nazionale, pur giocando relativamente poco”.