Chiariello: "Ancelotti sulla scia di Benitez, ma adesso deve darci risposte serie!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Al Napoli manca il regista, noi l'avevamo detto per primi e siamo stati insultati. Non mi piace essere preso in giro, poiché non sono anti ancelottiano, non sono anti di nessuno. Uno così importante merita rispetto, non dirò mai che è bollito, cerca la pensione. Magari non lo trovo l'allenatore giusto per il Napoli, come Benitez, che alla fine è stato molto utile, non come tecnico, ma come uomo che ha creato una propulsione ed ha portato giocatori a livelli internazionali. Ancelotti è sulla scia di Benitez, ma è più duttile, ma deve darci risposte: non può prenderci in giro e dire che va tutto bene. Perché questa squadra tre settimane fa batteva i campioni d'Europa ed ora si ha una panchina confusa? Vogliamo risposte, che siano serie".