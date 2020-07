Chiariello: "Atalanta-Napoli non conta nulla, con 9 punti resterebbe un'impresa quasi impossibile!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, conduttore della trasmissione, con il suo EditoNapoli: “Vasco Rossi cantava “Un senso non ce l'ha” la cosa paradossale di questa partita, è che non ha un senso. Possiamo contrabbandarla come ci pare, per necessità di sopravvivenza, ma Atalanta-Napoli dal punto di vista pratico, non conta nulla. Il Napoli, pur vincendo, avrebbe 9 punti da recuperare: un'impresa quasi impossibile. Eppure ha un appeal incredibile, si affrontano due squadra che vengono da 6 e 5 vittorie consecutive, con un'Atalanta ammirata in Europa, con una grossa azienda alle spalle. Stasera ci sono due modelli a confronto: una provincia che diventa un modello eccelso ed una squadra internazionale, di buona seconda fascia che dimostra come si possa fare calcio anche dove l'impresa non è di casa".