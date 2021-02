Chiariello avvisa: "Il Napoli stasera potrà metterci solo lacrime, sangue e sudore"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello in vista della sfida contro il Granada: “Stasera c’è una squadra ostica che sta scrivendo per la prima volta nella sua storia qualcosa di bello e inimmaginabile. C’è il portiere Silva che è veramente forte. C’è una squadra ben organizzata difensivamente, che si usa definire “rognosa”, dinanzi alla quale il Napoli arriva ridotto ai minimi termini e con scelte risicate. La rotazione questa sera dovrebbe prevedere un centrocampo nuovo: Lobotka, Fabian ed Elmas. Scelte condivisibili, perché quel turn over possibile lo si fa per la partita fondamentale di Bergamo. Certo sarà un Napoli pane e salame, difesa e contropiede. Per il resto vedo solo lacrime e sangue e tanto sudore. Aspettiamo di capire se il pane e salame che è sempre un buon panino ci piacerà”.