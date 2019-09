Chiariello bacchetta: "Cos'abbiamo preso a fare Lozano se gioca spalle alla porta?"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “E' evidente che questa battuta d'arresto sia gravissima e che adesso si andrà dal catastrofismo, alla giustificazione. E' chiaro che quando la palla non entra, dopo due pali e loro nella prima azione del secondo tempo segnano, è scoraggiante. E' facile poter dire 'sono partite storte'. Fare catastrofismo neanche va bene, perché il Napoli ha battuto i campioni d'Europa. Però delle domande dobbiamo porcele. Cos'abbiamo comprato a fare Lozano se poi gioca spalle alla porta dietro la prima punta? Insigne straordinario, gioca da esterno sinistro. Zielinski non è un play, viene costretto a fare qualcosa che non è nelle sue corde. Mertens è brillante, ma gli devi mettere la punta pesante vicino. 4-4-2 per storia, funziona così. Ci sta che vai a ritmo lento, che il primo tempo non ingrani, ma non ci sta che rientri in campo e non stringi la gola agli avversari. Rischi troppo e intanto Conte, con il tir a rimorchio, se ne va".