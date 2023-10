Chiariello bacchetta Meret: “Si deve svegliare un po'. C'è bisogno di un upgrade"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

4 gol all'Udinese, 4 gol a Lecce e così si prepara, col pilota auotmatico, la partita col Real Madrid. Il Napoli aveva bisogno di ritrovare certezze, morale, convinzione e l'operazione è riuscita. Abbiamo già detto che Garcia ha fatto un passo indietro, ha accettato il dialogo con i suoi calciatori ed ha capito che era il caso di farli giocare con i consueti canonici sistemi di gioco dell'anno scorso. Non voglio citare sempre Luciano Spalletti, perché è diventato stucchevole, ma questo Napoli ha interiorizzato i movimenti di un gioco che va a memoria, con Lobotka 'al centro del villaggio' e Anguissa si trova a suo agio, con un maturo Zielinski che completa il reparto.

Tra le tante note positive, ce n’è una che ci piace sottolineare: Natan, the wall. Non siamo ai livelli di Kim dell’anno scorso, ma in Germania, dopo le prime prestazioni convincenti, Kim è diventato molto criticato ed al Bayern non sono contenti. Tuttavia, il suo rimpianto in Italia è altissimo. Questo Natan, però, ha un bel sinistro, robustezza, agilità, distribuisce il gioco in ampiezza, scappa bene alle spalle e quando si è trovato nell’1 contro 1 ha murato gli avversari con assoluta serenità. Dobbiamo attenderlo a prove più difficili, ma l’attaccante del Lecce finora una rivelazione assoluta, è stato annullato. Domani può arrivare la controprova, perché la giovane coppia Ostigard-Natan affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Attenzione alla capacità di calcio di Kroos, alla genialità di Modric, centrocampo da aggredire perché è un po’ lento e anziano su 2/3. In difesa non sono irreprensibili e hanno varie assenze. Attenzione su Kepa, un talento discontinuo.

A proposito di portieri, si deve svegliare un po’ Meret, lo vedo non migliorato rispetto all’anno scorso. Quest’inizio di campionato ha parecchie responsabilità sull’uscita sul gol di Retegui, ma il modo in cui sta parando non ci lascia sereni. Vorremmo vedere un upgrade di Meret, così come quello di Vicario. Forse, domani, proprio tra i due portieri un po’ di discussi si può fare la differenza. Cosa ci aspettiamo domani sera? Che il Napoli confermi i suoi progressi, mi attendo che il Napoli non perda, non pretendo la vittoria perché il Real Madrid è il Real Madrid, ma il Napoli visto a Bologna è quello che può essere pienamente in corsa per lo scudetto".