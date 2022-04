Chiariello boccia Fabiàn e Zielinski: “Partita da 4 in pagella! Non possono giocare insieme”

"L’abbiamo persa a centrocampo. Zielinski e Fabiàn non posso giocare insieme, la dobbiamo capire questa cosa”.

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha bocciato la prestazione di ieri Fabiàn Ruiz e Zielinski contro la Fiorentina: “Ancora una volta il flop dei flop è Zielinski che ormai credo faccia parte come ospite fisso della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Non se ne può più di questo giocatore che sono dieci partite che non striscia la palla, deve andare in panchina. È un giocatore che sarà pure dotato ma arrivato a 28 anni è un ectoplasma in campo. Non si capisce perché Spalletti l’ha tenuto fino all’ultimo minuto, la trovo una decisione cervellotica e autolesionista. A pari di Zielinski c’è Fabiàn Ruiz, entrambi prestazione da 4 in pagella. Nel primo tempo ha fatto una cosa assurda, aveva il tiro sul sinistro e ha dato la palla agli avversari. Entrambi sono stati i peggiori in campo, il povero Lobotka meriterebbe una medaglia perché ha dovuto fare da frangiflutti a tutti e due che erano due buchi completi. L’abbiamo persa a centrocampo. Zielinski e Fabiàn non posso giocare insieme, la dobbiamo capire questa cosa”.