Chiariello: "Caro ADL, ecco quanto conta fare una buona campagna acquisti a gennaio"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Le conseguenze del calciomercato invernale stanno cominciando a sentirsi: chi ha ben operato ne sta traendo giovamento, chi non ha proprio operato o mal operato, ne sta subendo le conseguenze. Caso eclatante la Lazio che si è mostrata un po' alle corde con il Verona, ci ha provato a prendere Giroud, ma non ha fatto nulla: lo stesso errore del Napoli di Sarri, avesse battuto il Verona sarebbe a due punti dalla Juve. La Roma ha fatto una campagna pessima, forse di grande prospettiva, dopo aver perso Zaniolo e non aver preso Politano. Ecco quanto conta a Gennaio, caro De Laurentiis, fare una buona campagna".