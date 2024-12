Chiariello: "Chance da primato! Venezia debole, ma gioca bene grazie a Di Francesco"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo punto focalizzandosi anche su Napoli-Venezia: "Ci avviamo al 28/29 dicembre, dopo le festività natalizie, con un doppio confronto di assoluto interesse e importanza per il campionato, cioè Lazio-Atalanta e Napoli-Venezia. Solo gli sciocchi pensano che il Napoli possa dominare i veneti in un sol boccone. Il Venezia è reduce da 4 punti in due partite. È una squadra che gioca a calcio.

Di Francesco è un allenatore che stimo tantissimo. Secondo me meriterebbe delle panchine di gran lunga superiori, lo dico da anni. Ha avuto dei momenti negativi, ma ha battuto il Barcellona in rimonta nel 2018 con la Roma. Ha avuto alcuni anni di sbandamento ma l’anno scorso al Frosinone ha dimostrato di saper fare calcio. La retrocessione dell’anno scorso grida vendetta. Il Venezia è una squadra debole dal punto di vista delle individualità, ma è una squadra che gioca a calcio, lo ripeto. Per il Napoli non sarà facile, come non lo è stato ieri per l'Inter contro il Como, per il Milan contro il Verona e per la Juventus contro il Monza. Nessuno ti regala niente, parliamoci chiaro. La Lazio è stata dominata dall’Inter in casa per 6 a 0 ma si è rialzata a Lecce. È lecito pensare che l’Atalanta si possa fermare dopo tante partite? Se battiamo il Venezia, possiamo ritrovarci da soli primi in classifica. È un'occasione che dobbiamo sfruttare".