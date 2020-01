Chiariello: "Che fesseria escludere Meret! Così perderà gli europei e chiederà la cessione!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato delle scelte di Gattuso: "Gli unici due azzurri sopra ogni sospetto, Meret e Di Lorenzo, sono precipitati pure loro con Gattuso. Se non siamo in lotta per la salvezza è merito di Meret, oggettivamente è stato il migliore del Napoli per media voto con 6.36, è tra i primi 3 portieri per rendimento e l'unico del Napoli nella top30 per rendimento. E' una fesseria clamorosa mettere fuori Meret, anche se Ospina è un buon portiere. E se perderà la nazionale il suo procuratore andrà dal Napoli a chiedere la cessione".