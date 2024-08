Chiariello: "Con Gilmour -75mln, Napoli 12° al mondo per spesa. Su McTominay e Lukaku..."

Nel corso di Radio Crc è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello parlando delle ultime novità in casa Napoli: "L'accordo per Gilmour so che c'è, ma quando il Brighton e se il Brighton lo libererà diventerà del Napoli, ma deve chiudere prima il sostituto Matt O'Riley. Si era detto che c'era fiducia di portare in panchina già Lukaku e Gilmour, ma se Gilmour è molto vicino al Napoli, la cosa non era affatto chiusa e bisognava attendere. Non sarebbe arrivato in tempo per il Bologna. Così come escludevo l'arrivo di Lukaku subito dopo una sconfitta. Non ci credevo e non ci credo tuttora. Le mie informazioni mi dicono che la cosa non è affatto chiusa e se non si muove Osimhen la cosa è complicata assai.

Gilmour probabilmente diventerà un giocatore del Napoli, non in tempo per il Bologna, dovrebbe fare le visite domani ma mi sembra fantascienza. Nell'ultima settimana Gilmour sarà del Napoli, ma viene a coprire la casella del vice-Lobotka, farà concorrenza ed è giusto che ci sia concorrenza, ma per completare la rosa serve un co-titolare per competere con Anguissa, se non scalzarlo velocemente. Ed il centravanti: se anche fosse Osimhen, pure potremmo parlare di acquisto inatteso, nessuno pensava ad una permanenza e più passano i giorni e più passano i giorni più aumentano le possibilità. Siamo tutti convinti che sia tra i più forti, ma si è allenato in disparte, non vuole restare, dal gruppo non credo sia amatissimo ma un problema di reintegro ci sarebbe e Conte dovrebbe adattarsi a caratteristiche diverse da quelle del suo centravanti ideale. Ma sarebbe tutto da ricostruire. Se non è Osimhen, è Lukaku che pure avrebbe bisogno di tempo. Poi nel calcio succede di tutto, ma il ritardo è evidente.

McTominay? Col giocatore non ci sono problemi. Bisogna pagarlo. Può arrivare solo se si vende Osimhen, il Napoli in questo momento è la 12esima squadra al Mondo per esborso economico, è a -75mln, incassando solo 12, quindi 63, se prende Gilmour come abbiamo detto il Napoli va a -75,5mln ed entrerebbe nella Top 10 dei club che hanno speso di più al mondo. A meno che ADL si dà un pizzico sulla pancia ed arriva a 150mln di esborso, sarebbe clamoroso, ma pensabile, non è pensabile per me Lukaku con Osimhen. In difesa non credo ci siano movimenti previsti. Molti se la prendono con Manna, ma il giovane Manna ha gli accordi con Gilmour, McTominay e Lukaku, se il Brighton non dà l'ok che deve fare? Se non arrivano i soldi di Osimhen come chiude gli altri? Che deve fare? Lo volete da lui?".