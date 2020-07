Chiariello: "Contro l'Inter in formato Barcellona, non si può uscire con le ossa rotte..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Stasera si gioca con l’Inter e sabato sera l’ultima contro la Lazio, con 7 giorni pieni per arrivare a Barcellona. Stasera Gattuso mischierà ancora le carte, l’infortunio di Manolas ha lanciato un campanello d’allarme, bisogna preservare i giocatori per la sfida decisiva. Stasera vedremo un Napoli formato Barcellona, tatticamente parlando, mi auguro che Gattuso sappia e capisca che Inter, Lazio e Barcellona, al di là del risultato finale non possono essere partite da cui uscire con le ossa rotte".