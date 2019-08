Chiariello difende il Napoli: "Dei tre gol due sono palle inattive ed uno un tiro da fuori. Meret ha fatto una sola parata"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della fase difensiva del Napoli: "A parte il gol di Boateng con un tiro pazzesco, un'azione personale, per il resto il Napoli ha sofferto gli slalom di Chiesa. Ditemi quante parate ha fatto Meret, io ne ho contate una a terra su Boateng, e quante occasioni sprecate dalla Fiorentina su azione, solo Pezzella nel finale. Il Napoli ha preso due gol su palla inattiva, rigore che abbiamo visto com'è arrivato e uno su calcio d'angolo. Il Napoli non è stato attento su angolo, ma per il resto ha sofferto qualche azione personale".