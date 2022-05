Chiariello: “Dimaro trasformata in una stazione ferroviaria, andranno via in tanti"

"Giornata moscia a Castel Volturno con una conferenza stampa in tono minore".

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21: "Giornata moscia a Castel Volturno con una conferenza stampa in tono minore, condita dalle solite volgarità ormai immancabili di De Laurentiis. Al di là della forma e della formalità pochissime notizie. Dimaro sarà oltre ad essere una stazione sciistica anche una ferroviaria, visto che andranno via tantissimi giocatori. Anguissa verrà riscattato, il terzino sinistro non è detto che sia Olivera perché ne stanno trattando tanti. Oltre questo non c’è molto da dire. Dimaro col doppio ritiro, è diventato di fatto un pre-ritiro. Il mercato finirà dopo tre turni di campionato, per me dovrebbe finire prima ma purtroppo le regole del calcio sono cambiate”.