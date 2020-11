Chiariello distrugge Lobotka: "In sovrappeso ed imbarazzante, può giocare con me e Iannicelli..."

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka nel corso della trasmissione 'Tutti in Europa', riservando un giudizio tremendamente negativo per Stan Lobotka: "Lobotka mi dite che giocatore è? 25 mln per un giocatore in sovrappeso che sarebbe più adatto a giocare con me e Iannicelli! Una forma fisica imbarazzante, il più bocciato di tutti! Io lo aspetto, dovrà dimostrare di saper fare qualcosa".