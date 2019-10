Chiariello: "Dopo il Verona c'è un Napoli 2.0, la vicenda Ibra ruba la scena a chi va in campo..."

In diretta a "Punto Nuovo Sport Show", il consueto appuntamento con l'editoriale di Umberto Chiariello per fare il punto sul Napoli, in onda su Radio Punto Nuovo: "La vicenda Ibrahimovic ruba la scena a chi va sul serio in campo. La partita di Salisburgo è sta importante in positivo ed in negativo. Lorenzo Insigne intanto ancora una volta in una partita che conta ha fatto un gol che regala la vittoria e che per tutti è quello che deve essere venduto deve andare via. Dopo Verona c'è sicuramente un Napoli 2.0 e quindi Ancelotti riproporrà a Ferrara questo tipo di gioco visto a Salisburgo che ha permesso Ad Insigne di poter fare quella prestazione oppure sarà Mertens, oppure opterà per Lozano?