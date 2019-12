Chiariello duro su Ancelotti: "Rimarrà negli annali come una sventura per il Napoli"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “La grande bellezza non è più qui, non è tra noi a Napoli. Oggi tutta la scena è a San Siro, una giornata di amore e passione, di 75 mila persone con un incasso mostruoso contro il Barcellona. E' vero che Messi è rimasto a casa, in panchina ci sono i giocatori migliori, il centrocampo in mano a Rakitic che vuole andar via. Solo l'Inter può suicidarsi non vincendo la gara, perché è stata messa su un piatto d'argento.

E' l'ultima di Ancelotti, con ogni probabilità, perché la valigia sul letto è bella che pronta. Chi è causa del suo mal pianga sé stesso, risultati alla mano è stato il più disastroso. Bisogna guardare le condizioni della partenza, alla pari con la Juve e si trova al settimo posto. Salutiamo Ancelotti come persona cara, merita affetto e stima, ma rimarrà negli annali come una sventura per la società a meno che ci sia un colpo di scesa. Chissà, domani sapremo".